Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando al menos 800 personas fallecidas y cerca de 2,500 heridos, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno talibán y organismos internacionales.

El epicentro se localizó en las provincias de Kunar y Nangarhar, donde decenas de aldeas quedaron reducidas a escombros. Las frágiles construcciones de adobe y madera no resistieron la sacudida, lo que provocó que familias enteras quedaran atrapadas bajo los derrumbes.

Las labores de rescate se complican por la geografía montañosa y las réplicas que mantienen en alerta a la población. Más de 40 vuelos de emergencia han trasladado a heridos desde el aeropuerto de Nangarhar, mientras hospitales y morgues improvisadas intentan responder a la crisis.

La ONU, la Media Luna Roja afgana y diversas organizaciones humanitarias desplegaron brigadas de apoyo y solicitaron ayuda internacional urgente para atender a los damnificados. Este sismo se considera uno de los más mortíferos de la última década en Afganistán, tras los de 2022 y 2023 que también cobraron miles de vidas.