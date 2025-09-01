Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos

21.46°C
Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando al menos 800 personas fallecidas y cerca de 2,500 heridos, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno talibán y organismos internacionales.
El epicentro se localizó en las provincias de Kunar y Nangarhar, donde decenas de aldeas quedaron reducidas a escombros. Las frágiles construcciones de adobe y madera no resistieron la sacudida, lo que provocó que familias enteras quedaran atrapadas bajo los derrumbes.
Las labores de rescate se complican por la geografía montañosa y las réplicas que mantienen en alerta a la población. Más de 40 vuelos de emergencia han trasladado a heridos desde el aeropuerto de Nangarhar, mientras hospitales y morgues improvisadas intentan responder a la crisis.
La ONU, la Media Luna Roja afgana y diversas organizaciones humanitarias desplegaron brigadas de apoyo y solicitaron ayuda internacional urgente para atender a los damnificados. Este sismo se considera uno de los más mortíferos de la última década en Afganistán, tras los de 2022 y 2023 que también cobraron miles de vidas.
