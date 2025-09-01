Internacional

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando al menos 800 personas fallecidas y cerca de 2,500 heridos, de acuerdo con cifras preliminares del gobierno talibán y organismos internacionales.

El epicentro se localizó en las provincias de Kunar y Nangarhar, donde decenas de aldeas quedaron reducidas a escombros. Las frágiles construcciones de adobe y madera no resistieron la sacudida, lo que provocó que familias enteras quedaran atrapadas bajo los derrumbes.

Las labores de rescate se complican por la geografía montañosa y las réplicas que mantienen en alerta a la población. Más de 40 vuelos de emergencia han trasladado a heridos desde el aeropuerto de Nangarhar, mientras hospitales y morgues improvisadas intentan responder a la crisis.

La ONU, la Media Luna Roja afgana y diversas organizaciones humanitarias desplegaron brigadas de apoyo y solicitaron ayuda internacional urgente para atender a los damnificados. Este sismo se considera uno de los más mortíferos de la última década en Afganistán, tras los de 2022 y 2023 que también cobraron miles de vidas.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión
Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias
Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada

Municipios

Más Noticias

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud
Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI