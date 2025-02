Tesla da un paso más hacia los coches autónomos en China

Martes 25 de febrero de 2025

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, intentó durante años convencer a los reguladores chinos para que le permitieran ofrecer capacidades de conducción autónoma en uno de los mercados más importantes de la compañía.

Después de una serie de comienzos en falso, Musk ahora está más cerca que nunca.

Tesla dijo el martes que algunos conductores en China podrán usar la función Autopilot de la compañía en las calles de la ciudad para ayudar con los cambios de carril y otras tareas más avanzadas. Los autos que usan la actualización, que es similar a la función Autopilot de Tesla en los Estados Unidos, no son completamente autónomos y aún requieren la supervisión del conductor. La actualización está disponible para los propietarios de Tesla que pagaron $8,800 adicionales.

La noticia marcó un gran avance para Musk en China, donde su compañía enfrenta una competencia cada vez más dura. Es un paso importante hacia el objetivo de Musk de ofrecer conducción autónoma total en China, algo que ayudaría a Tesla a recuperar parte de la participación de mercado que ha perdido en los últimos años.

Musk ha identificado la tecnología de conducción autónoma como algo fundamental para el futuro de Tesla. La compañía se ha quedado atrás en China, donde los reguladores han tardado en aprobar sus últimas funciones de conducción autónoma. Días después de destacar la importancia de la tecnología a los inversores el año pasado, Musk viajó a Pekín para reunirse con el segundo funcionario de China, Li Qiang. Poco después, Tesla se encontraba entre un grupo de fabricantes de automóviles chinos que recibieron la aprobación para sus precauciones de seguridad de datos en algunos modelos.

Desde entonces, Musk ha ascendido a una posición de poder en el gobierno de Estados Unidos como asistente del presidente Trump, quien está enfrentado a China por su política comercial.

Obtener la aprobación para su tecnología de conducción autónoma más avanzada ayudaría a “darle a Tesla entre tres y cinco años más de liderazgo tecnológico en el hipercompetitivo mercado de vehículos eléctricos de China”, dijo Michael Dunne, consultor automotriz y ex ejecutivo de General Motors.

Tesla fue en su momento el actor dominante en China, expandiéndose en un mercado en el que ha obtenido ventajas que pocas empresas extranjeras han tenido. En la actualidad, Tesla está compitiendo para mantener el ritmo en China con sus rivales locales. Su mayor competidor, BYD, anunció recientemente un sistema de conducción asistida que utiliza inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas.

Musk ha estado trabajando para convencer a los reguladores de que aprueben la conducción autónoma completa, pero, como Musk lo describió recientemente a los inversores, Tesla está atrapada entre las regulaciones chinas que le impiden sacar datos del país para entrenar modelos de conducción y las autoridades estadounidenses que no le permiten entrenar sus sistemas de conducción autónoma en China.

Si bien Tesla tiene un centro de datos en Shanghái que ha recopilado durante años datos de los automóviles que ha vendido en China, esa información no puede salir del país. Tesla está utilizando actualmente vídeos de calles de China disponibles en Internet para orientar su formación, dijo Musk a los inversores en una reciente conferencia telefónica sobre resultados.

Es parte de un problema que se relaciona con la cortina digital más amplia que se está extendiendo entre Estados Unidos y China a medida que las relaciones entre las dos potencias económicas empeoran. El año pasado, la administración Biden prohibió efectivamente los vehículos eléctricos chinos y el software desarrollado en China que se utiliza en los automóviles conectados a Internet.

Para Tesla, “la clave es si su capacitación en potencia informática y otras cosas se pueden localizar en China”, dijo Cui Dongshu , secretario general de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. “Si no se establece un centro de computación en China, no se pueden calcular estas cosas y no se puede adaptar a la capacidad de conducción de las carreteras chinas”.