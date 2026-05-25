Teso Móvil brindará atención en el Parque El Acueducto este 27 de mayo

Lunes 25 de mayo de 2026

Con el propósito de acercar los servicios de recaudación a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el programa Teso Móvil estará operando este martes 27 de mayo en las instalaciones del Parque El Acueducto.

La unidad móvil de la Tesorería Municipal ofrecerá atención en un horario de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el estacionamiento del parque, con acceso por la calle Centauro del Norte y la avenida Prolongación Teófilo Borunda.

Durante la jornada, los contribuyentes podrán realizar el pago del impuesto Predial, solicitar aclaraciones relacionadas con sus cuentas y formalizar convenios de pago, sin necesidad de acudir a las oficinas centrales de la dependencia.

Las autoridades municipales destacaron que esta estrategia busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante la instalación de módulos de atención en distintos puntos de la ciudad y en horarios accesibles para la población.

Con el programa Teso Móvil, el municipio continúa impulsando mecanismos que acercan los servicios públicos a los ciudadanos, brindando alternativas más prácticas para realizar trámites y pagos de manera rápida y segura.