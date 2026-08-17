Teso Móvil llevará servicios de Tesorería a El Saucito y Las Granjas

Lunes 17 de agosto de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua acercará los servicios de Tesorería a habitantes de las colonias El Saucito y Las Granjas mediante el programa Teso Móvil, que estará presente en ambas zonas durante los próximos martes 18 y 25 de agosto.

A través de esta unidad móvil, los ciudadanos podrán realizar el pago del Predial, solicitar convenios para regularizar adeudos y recibir orientación sobre sus cuentas y predios, sin necesidad de trasladarse a las oficinas municipales.

El martes 18 de agosto, el Teso Móvil atenderá en el Parque Saucito, ubicado en el cruce de las calles Profesor Jesús Romero y Federico Gamboa, en un horario de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Posteriormente, el martes 25 de agosto, la unidad se trasladará al parque de la colonia Las Granjas, en las calles José Martí y Nogal, frente a la iglesia de la Asunción de María. El horario de atención será de 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche.

Con estas jornadas, el Gobierno Municipal busca facilitar a las familias el acceso a trámites y servicios de Tesorería directamente en sus colonias, además de ofrecer alternativas para que los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus obligaciones municipales.