Testigo protegido asegura que CJNG tenía armas y equipo de la Marina

Jueves 5 de marzo de 2026

Un exintegrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convertido en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que la organización criminal contaba con armamento, chalecos balísticos, uniformes y botas pertenecientes a la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con su testimonio, parte de ese equipo era almacenado en el Rancho La Vega, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en la misma zona donde se localiza el Rancho Izaguirre, identificado hace un año como presunto campo de adiestramiento por un grupo de madres buscadoras.

El 22 de abril de 2025, el presunto sicario, identificado como testigo colaborador con el nombre clave “El Elegante”, declaró ante la FGR que en noviembre de 2024, tras “graduarse” del entrenamiento en el Rancho Izaguirre, fue enviado junto con otros integrantes del grupo a recoger armamento al Rancho La Vega.

Según relató, el traslado se realizó durante la madrugada desde Guadalajara hasta el rancho, donde recogieron armas, chalecos balísticos, uniformes y botas tácticas presuntamente de la Marina, además de droga, todo almacenado en costales de aserrín y emplayado para facilitar su transporte. Posteriormente, el cargamento fue trasladado hacia Zacatecas.

El testimonio no precisa cómo el CJNG habría obtenido el armamento militar y hasta el momento las autoridades no han confirmado si algunas de las armas aseguradas al grupo criminal provienen de almacenes de la Armada de México.

“El Elegante” también declaró que el Rancho La Vega ya era conocido por las autoridades, ya que en ese lugar fueron detenidos al menos dos sicarios a quienes conoció durante su entrenamiento en el Rancho Izaguirre, identificados con los alias de “Película” y “Despachador”, quienes posteriormente habrían sido nombrados comandantes dentro de la organización.

No es la primera vez que se menciona que grupos del crimen organizado obtienen armamento de las Fuerzas Armadas. En 2023, durante un operativo en Teocaltiche, Jalisco, autoridades aseguraron armas largas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas un fusil FX-05 Xiuhcóatl, diseñado por el Ejército mexicano.

Desde su surgimiento en 2010 tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, el CJNG ha destacado por su alto poder de fuego, lo que le ha permitido realizar acciones inéditas para grupos criminales, como el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en 2015 mediante el uso de cohetes RPG-29 de fabricación rusa.