Testigos protegidos declararán en proceso contra “La Diabla” por feminicidio de Leslie Godínez

Miércoles 7 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Dos testigos protegidos rendirán este miércoles declaración anticipada dentro del proceso penal seguido contra Martha Alicia M. A., alias “La Diabla”, acusada por su presunta participación en el feminicidio de Leslie Godínez Carrillo y por la tentativa de homicidio contra el bebé de la víctima.

La audiencia está programada para las 12:00 horas, dentro de la causa penal 4193/2025, y será encabezada por la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza. De acuerdo con la información disponible, la diligencia se desarrollará de manera privada.

La declaración anticipada permitirá incorporar los testimonios al proceso sin esperar necesariamente hasta una eventual etapa de juicio.

El caso se remonta a julio de 2025, cuando Leslie Godínez Carrillo, de 20 años y con siete meses de embarazo, fue asesinada. Según la investigación de la Fiscalía, después del crimen le fue extraído el bebé mediante un procedimiento rudimentario. El menor sobrevivió y posteriormente quedó bajo el cuidado de su abuela materna.

Martha Alicia fue detenida en septiembre de 2025 y vinculada a proceso por feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. También fueron vinculadas otras dos mujeres adultas, Jhoselin T. F. y Evelyn Bethzayda A. M., mientras que una adolescente relacionada con el caso enfrenta un procedimiento separado.

La asesoría jurídica de la víctima indirecta ha señalado que la Fiscalía aún no presenta formalmente la acusación contra las imputadas, pese a que los plazos de investigación ya concluyeron.

Los testimonios recabados este miércoles podrán ser considerados en las siguientes etapas del proceso penal. La vinculación y las acusaciones formuladas no constituyen una sentencia condenatoria.