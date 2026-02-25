El Estado

Miércoles 25 de febrero de 2026

Testimonios corroboran explotación sexual y laboral en rancho de Chihuahua

Las declaraciones de dos personas localizadas en el rancho Las Luces, en el ejido Chuvíscar, corroboraron los testimonios de víctimas que denunciaron haber sido explotadas sexual y laboralmente por Héctor David H. S., vinculado a proceso por el delito de trata de personas en perjuicio de dos menores de edad.

Según informó el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, desde que se dio a conocer el caso se han recibido más denuncias contra el imputado, aunque no precisó la cantidad. Invitó a cualquier víctima a presentarse ante las autoridades para ampliar la investigación.

El fiscal detalló que los testimonios obtenidos al momento de la detención confirmaron la información proporcionada por los denunciantes, lo que permitió la emisión de la orden de captura. Las investigaciones continúan y se analiza toda la información recabada en el rancho.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Héctor David H. S. atraía a jóvenes a través de tiendas en colonias marginadas, ofreciendo trabajos en la venta de alimentos, principalmente panes tipo dona. Posteriormente, los invitaba a vivir en el rancho, donde tras algunos días de aparente normalidad, las víctimas eran obligadas a sostener relaciones sexuales con otras personas del lugar y a realizar trabajo forzado durante meses.

El fiscal enfatizó que se mantiene abierta la investigación y se reforzará la búsqueda de posibles víctimas adicionales para garantizar su protección y justicia.

