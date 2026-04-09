Thunder asegura la mejor marca del Oeste por tercer año consecutivo

Jueves 9 de abril de 2026

El Thunder de Oklahoma City confirmó su dominio en la NBA al asegurar la mejor marca de la temporada regular por tercer año consecutivo, tras vencer 128-110 a los Clippers de Los Ángeles.

Chet Holmgren lideró la ofensiva con 30 puntos y 14 rebotes, mientras que Shai Gilgeous-Alexander aportó 20 unidades y 11 asistencias, consolidando una actuación que dejó al Thunder con registro de 64-16, el mejor de la liga y suficiente para garantizar ventaja de local durante toda la postemporada.

Jalen Williams añadió 18 puntos para Oklahoma City, que atraviesa un momento arrollador: ha ganado siete partidos consecutivos y 19 de los últimos 20, superando a los Spurs de San Antonio (61-19), quienes también viven una racha notable de 18-2 desde febrero.

Por los Clippers, Kawhi Leonard sumó 20 puntos y Brook López 16. A pesar de haber ganado siete de sus últimos nueve encuentros, Los Ángeles —octavos del Oeste— necesita al menos un triunfo en sus últimos dos juegos para mantener su racha de 15 temporadas consecutivas con récord ganador.

El viernes, los Clippers visitarán a Portland en lo que se perfila como un duelo decisivo: el ganador quedará prácticamente asegurado en el octavo lugar, mientras que el perdedor caerá al noveno puesto, obligándose a ganar dos partidos en el play-in para avanzar a playoffs.

Otros resultados de la NBA:

Cleveland 122-116 Atlanta

Orlando 132-120 Minnesota

Detroit 137-111 Milwaukee

Denver 136-119 Memphis

San Antonio 112-101 Portland

Phoenix 112-107 Dallas