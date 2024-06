Tiene Estado más de mil millones de pesos anuales para usar en carreteras: Cuauhtémoc Estrada

Miércoles 26 de junio de 2024

El coordinador de los diputados de morena en el Congreso del Estado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, reiteró la necesidad de que el gobierno estatal utilice los recursos remanentes de las casetas de cobro estatales, en la rehabilitación y mantenimiento de las carreteras.

Ante la postura de la gobernadora en responsabilizar a las autoridades federales en todos los temas que surgen complicaciones, el diputado de morena insistió en que existen más de mil millones de pesos anualmente, que podría utilizarse en las carreteras, sin que sea afectado el presupuesto estatal ni federal.

“Todas las casetas de cobro en el estado son del gobierno estatal, y dicen que son 4 mil o 5 mil millones de pesos los que se tienen destinados al pago de la deuda, pero no es cierto, solo 2 mil 500 o 2 mil 700 van para la deuda, siempre hay remanentes, de los que a las autopistas aportamos, ese es dinero suficiente para que se de mantenimiento a las carreteras del estado”, indicó el legislador.

En este sentido, el diputado cuestionó el destino de esos recursos extraordinarios, luego que nunca existe una respuesta a esta petición de información. “¿Podemos tener o no las carreteas en buen estado?, ¿existe recurso?, sí, ¿se toca presupuesto estatales o federal?, no, es remanente, el gobierno del estado nunca ha querido explicar, ¿qué se hace con esos remanentes?, son más de mil millones de pesos por año, no dan una explicación, lo más racional es que se apliquen en las carreteras, me parece eso muy normal”.