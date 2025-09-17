¿Tienes deudas con tiendas o bancos? Estas son las que se borrarán del Buró de Crédito en 2025

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Si tienes una deuda con algún banco, tienda departamental como Coppel o Elektra, o supermercado, es importante que sepas que algunas de estas deudas podrían desaparecer de tu historial en el Buró de Crédito a partir de 2025. Así lo dio a conocer el propio Buró, a través de información oficial que busca orientar a los usuarios sobre los plazos legales para la eliminación de adeudos del historial crediticio.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es una entidad privada que registra y evalúa el comportamiento financiero de las personas que han solicitado servicios o financiamiento a través de instituciones como bancos, tiendas o compañías de servicios. Su objetivo es ayudar a las empresas a decidir si otorgan o no un crédito, con base en el historial de pagos del solicitante.

Este historial contiene información sobre tus créditos activos, pagos puntuales o atrasos, y deudas actuales, lo cual se traduce en una calificación crediticia que puede influir en tu capacidad para obtener tarjetas, préstamos, hipotecas, entre otros servicios financieros.

¿Qué deudas se borrarán del Buró en 2025?

No todas las deudas permanecen para siempre en el Buró de Crédito. Dependiendo del monto del adeudo y el tiempo transcurrido, algunas de estas pueden eliminarse automáticamente. El cálculo se hace con base en las Unidades de Inversión (UDIS), que al día de hoy equivalen a 7.79 pesos por unidad, según el Diario Oficial de la Federación.

Estas son las deudas que se eliminarán en 2025, siempre y cuando no estén en proceso judicial ni hayan superado ciertos límites:

Después de 1 año: Deudas menores a 25 UDIS (aproximadamente $208 pesos).

Después de 2 años: Deudas entre 25 y 500 UDIS ($208 a $4,168 pesos).

Después de 4 años: Deudas entre 500 y 1,000 UDIS ($4,168 a $8,336 pesos).

Después de 6 años: Deudas entre 1,000 y 400,000 UDIS ($8,336 a $3.33 millones de pesos), siempre y cuando no estén en proceso judicial ni hayan sido reportadas como fraude.

Esto significa que si tienes deudas generadas entre 2018 y 2021, y se encuentran dentro de estos rangos, podrían ser eliminadas automáticamente de tu historial crediticio en 2025.

¿Qué recomienda el Buró de Crédito?

El Buró hace un llamado a las personas con mal historial a no confiarse completamente en la eliminación automática, ya que no todas las deudas aplican. Además, no se borran aquellas que están en disputa legal, o las que se han reportado como fraude o mal uso.

También advierten sobre el riesgo de caer en fraudes de "gestores" que prometen borrar deudas del buró a cambio de dinero. La única forma legal de eliminar una deuda es pagarla o esperar el plazo correspondiente, conforme a la ley.

¿Qué hacer si estás en Buró?

Revisa tu historial gratuito una vez al año en www.burodecredito.com.mx

Consulta si tus deudas cumplen con los criterios para eliminación.

Si puedes, saldar tus deudas es la mejor forma de mejorar tu calificación.

Evita nuevos créditos si no tienes capacidad de pago.

La eliminación de deudas del Buró de Crédito no es automática en todos los casos, pero sí es una oportunidad real para quienes tienen adeudos antiguos y quieren empezar de nuevo. La clave está en informarse, revisar los montos y las fechas, y mantener un comportamiento financiero saludable a futuro.