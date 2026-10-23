Tierra y Marte pudieron formarse de maneras muy distintas, revela estudio

Viernes 23 de octubre de 2026

Washington.– Aunque la Tierra y Marte surgieron hace aproximadamente 4 mil 500 millones de años y comparten ingredientes básicos, una nueva investigación sugiere que ambos planetas pudieron formarse mediante procesos sorprendentemente diferentes.

El estudio, publicado en Nature Astronomy, combinó pistas químicas presentes en las rocas de ambos mundos con modelos estadísticos y simulaciones por computadora para reconstruir sus posibles orígenes.

Los resultados indican que Marte habría obtenido alrededor del 73% de su masa mediante colisiones con grandes cuerpos similares a asteroides, mientras que el resto procedería de pequeños fragmentos o “guijarros” espaciales.

En el caso de la Tierra, el proceso habría sido prácticamente inverso: cerca del 75% de su masa podría proceder de pequeños materiales rocosos que se agruparon hasta formar protoplanetas, los cuales posteriormente chocaron entre sí.

La hipótesis también podría aportar nuevas pistas sobre uno de los grandes enigmas de nuestro planeta: el origen del agua. Si la Tierra se formó principalmente mediante la acumulación de pequeños fragmentos, algunos de ellos pudieron llegar desde regiones exteriores del sistema solar transportando materiales ricos en agua.

“Estábamos genuinamente sorprendidos”, reconoció Anders Johansen, científico planetario de la Universidad de Copenhague y uno de los autores de la investigación, ante las diferencias encontradas entre dos planetas vecinos.

Los propios especialistas advierten que el modelo no representa una explicación definitiva. La formación planetaria ocurrió mediante procesos extremadamente complejos y probablemente tanto la Tierra como Marte recibieron materiales de diferentes tamaños y procedencias.

Sin embargo, el estudio fortalece la posibilidad de que, pese a haber nacido prácticamente al mismo tiempo y uno junto al otro, la Tierra y Marte siguieran caminos distintos desde las primeras etapas de su formación, contribuyendo a explicar por qué hoy uno es un planeta lleno de agua y vida y el otro un mundo frío y desértico.