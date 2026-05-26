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Martes 26 de mayo de 2026

Tijuana será campamento base de Irán para el Mundial 2026

La ciudad de Tijuana fue confirmada por la FIFA como campamento base de la Selección Nacional de Irán durante la Copa Mundial de 2026, consolidándose como uno de los puntos estratégicos que albergarán a equipos participantes en la máxima justa del futbol internacional.

A través de un comunicado, el club Club Tijuana informó que recibió la notificación oficial de la FIFA, destacando que esta designación representa una oportunidad para proyectar a Tijuana ante el mundo como una ciudad moderna, hospitalaria y con una fuerte identidad deportiva.

La selección de Irán utilizará la ciudad fronteriza como centro de concentración y preparación durante su participación en el torneo, aprovechando su ubicación estratégica y la infraestructura deportiva disponible en la región.

Desde la institución deportiva resaltaron que la elección de Tijuana permitirá mostrar la cultura, gastronomía y calidez de la frontera mexicana a miles de visitantes internacionales que llegarán con motivo del Mundial.

La designación también fortalece el papel de México como una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026, evento que se realizará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, en la primera edición de la historia que contará con 48 selecciones participantes.

Autoridades y representantes deportivos señalaron que la llegada de la selección iraní generará beneficios económicos y turísticos para la región, además de colocar a Tijuana en el escaparate internacional durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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