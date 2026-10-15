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Jueves 15 de octubre de 2026

TikTok, Facebook e Instagram ajustarán algoritmos para proteger a menores

Las principales plataformas digitales acordaron con el Gobierno federal realizar ajustes en sus sistemas y algoritmos para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que representantes de las empresas manifestaron su disposición para cumplir con las nuevas medidas establecidas mediante un decreto firmado por el Ejecutivo federal.

“En las reuniones dijeron que estaban de acuerdo”, aseguró Sheinbaum al referirse a las conversaciones sostenidas con las compañías tecnológicas.

El decreto establece obligaciones para las plataformas digitales en materia de protección de menores y fija un plazo de un mes para realizar las adecuaciones necesarias.

“En un mes, ellos tienen que tener ajustados todos sus algoritmos, esquemas para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niñas, niños y adolescentes”, explicó la Presidenta.

Una vez concluido el plazo, el Gobierno federal realizará una revisión para verificar que las plataformas estén operando conforme a las nuevas disposiciones.

Sheinbaum advirtió que, si las empresas incumplen, su administración impulsará una legislación que contemple sanciones y penalizaciones.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que las disposiciones fueron presentadas a representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, como parte de las conversaciones para establecer entornos digitales más seguros para los menores.

El Gobierno federal busca con estas medidas reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos y establecer mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas sobre el material que sus sistemas recomiendan o muestran a usuarios menores de edad.

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