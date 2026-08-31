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Lunes 31 de agosto de 2026

TikTok suspende cuenta de Emma Coronel; desconoce los motivos

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó que TikTok suspendió su cuenta principal sin explicarle hasta el momento las razones de la medida.

Coronel dio a conocer la situación a través de una cuenta alterna, desde donde expresó su inconformidad y aseguró que desconoce qué publicación o actividad pudo haber provocado la suspensión.

Según explicó, procura respetar las normas de la plataforma precisamente para evitar este tipo de sanciones. Tras perder temporalmente el acceso a su perfil principal, agradeció el respaldo de sus seguidores y anunció que continuará publicando contenido desde su nueva cuenta.

Durante una transmisión en vivo con el creador de contenido conocido como Cañita, Coronel reveló que ya estableció contacto con el equipo de soporte de TikTok para solicitar información sobre lo ocurrido.

Señaló que envió varios correos electrónicos a la plataforma y que permanece a la espera de una respuesta que aclare las razones de la suspensión y le indique si existe algún procedimiento para recuperar su cuenta.

Hasta el momento, de acuerdo con lo señalado por Coronel, TikTok no le ha informado públicamente cuál fue la presunta infracción que habría originado la suspensión.

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