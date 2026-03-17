Tiroteos generan pánico entre turistas durante el Spring Break en Florida

Martes 17 de marzo de 2026

Autoridades de Florida informaron que varios tiroteos registrados durante el fin de semana provocaron escenas de pánico entre turistas que celebraban el Spring Break en playas del estado.

Los hechos ocurrieron en Daytona Beach, uno de los destinos más concurridos en esta temporada, donde multitudes se encontraban en la playa cuando comenzaron a escucharse detonaciones, lo que desató la huida de decenas de personas.

De acuerdo con reportes policiales, se registraron al menos cuatro tiroteos desde el pasado 13 de marzo. Entre ellos, uno derivado de una pelea en el establecimiento Joint Bar el día 16, y otro ocurrido cerca de un Crunch Fitness el 14 de marzo.

En redes sociales circularon videos que muestran a turistas corriendo para ponerse a salvo, mientras unidades policiales arribaban a la zona para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas por estos incidentes; sin embargo, señalaron que ya se encuentran investigando las causas de los tiroteos y si estos hechos están relacionados directamente con las celebraciones del Spring Break.

La situación ha generado preocupación entre visitantes y residentes, debido a la alta afluencia turística que caracteriza esta temporada en las playas de Florida.