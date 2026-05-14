Todo listo para la quinta fecha del Campeonato de Arrancones VIP

Jueves 14 de mayo de 2026

La adrenalina volverá a encender el asfalto del Autódromo Francisco Villa con la celebración de la quinta fecha de prácticas de Arrancones VIP, programada para el próximo domingo 17 de mayo, donde los autos más rápidos buscarán imponer nuevos registros en una jornada que promete emociones al límite.

La expectativa crece luego de la espectacular cuarta fecha del campeonato, donde el piloto Tavo Valles dominó la pista y se quedó con el mejor tiempo de la jornada al detener el cronómetro en 10.73 segundos. A bordo de “La Cherry”, un Golf Mk3 DSG AWD 20VT, Valles mostró una arrancada explosiva y un desempeño sólido que lo colocó como el hombre a vencer rumbo a la nueva fecha.

El segundo mejor registro fue para Irlin López, quien, conduciendo un Audi RS3 2017 FBO Stage 2, consiguió marcar 11.24 segundos, quedando muy cerca del líder. Por su parte, Erick Bretrón completó el Top 3 con un tiempo de 11.36 segundos al volante de “La Yessica”, un Honda Civic B18 que logró destacar entre los autos más rápidos de la noche. Su participación confirmó que los vehículos compactos preparados continúan siendo protagonistas dentro del campeonato.

La quinta fecha promete nuevamente un ambiente familiar y lleno de potencia, donde cientos de aficionados acudirán para disfrutar del rugir de motores, las modificaciones extremas y la búsqueda de récords sobre la pista.

El evento se desarrollará de 13:30 a 19:30 horas. El costo de acceso será de mil 100 pesos para pilotos en pits, 300 pesos por persona adicional y 100 pesos para niños menores de 10 años dentro de la zona de pits. En el área de gradas, el acceso tendrá un costo de 450 pesos por auto tipo sardina, permitiendo el ingreso de todos los ocupantes que logren viajar en el vehículo.

Los competidores tendrán la posibilidad de registrar tiempos tanto en 1/8 como en 1/4 de milla dentro del mismo recorrido, lo que permitirá un análisis más completo del desempeño de cada automóvil y elevará el nivel competitivo en cada arrancón.

El evento contará también con semáforo profesional, “chicle” en la pista para mejorar el agarre, seguridad, servicio de ambulancia y área de pits acondicionada para los equipos participantes.

Además, durante esta quinta fecha se realizará la tradicional Super Quick, competencia con salidas tipo bracket de acuerdo con el tiempo registrado por cada auto, modalidad que suele generar duelos sumamente cerrados y espectaculares entre los participantes. Como incentivo adicional, la organización anunció un premio extra de mil pesos para la mejor reacción de la primera ronda.

La organización informó que se mantendrá el formato abierto para todos los pilotos, quienes podrán correr las veces que quieran y enfrentarse contra cualquier rival, manteniendo el ambiente competitivo y de convivencia que caracteriza a los Arrancones VIP.