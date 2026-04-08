¡Todo o nada! Este miércoles y jueves se definen los semifinalistas del torneo

Miércoles 8 de abril de 2026

La emoción de los playoffs llega a su máximo nivel con el tercer y definitivo juego de las series, donde los equipos buscan su pase directo a las semifinales en duelos de “matar o morir”.

Las confrontaciones Joyerías Torres vs Prepa Allende y Cielito Lindo vs VAFI están al rojo vivo, obligando a un encuentro final que definirá a quienes continúan en la pelea por el campeonato.

📅 Miércoles 8 de abril | 7:00 PM

⚾ Cielito Lindo vs VAFI

📅 Jueves 9 de abril | 7:00 PM

⚾ Joyerías Torres vs Prepa Allende

📍 Estadio Manuel L. Almanza

Cada juego promete intensidad total: no hay margen de error y solo los más sólidos avanzarán. Además, el torneo mantiene un ingrediente extra: el mejor perdedor de estas series también obtendrá un pase a semifinales, elevando la competencia en cada entrada.