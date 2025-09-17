Todos los celulares en Chihuahua recibirán mensaje de prueba el 19 de septiembre por Simulacro Nacional

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Como parte del Simulacro Nacional, el próximo jueves 19 de septiembre a las 12:00 horas, todos los teléfonos celulares en el estado de Chihuahua recibirán un mensaje de prueba de alerta, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El mensaje se enviará utilizando un sistema de alertamiento masivo inalámbrico, que permite que todos los dispositivos móviles en una zona específica reciban la alerta de manera simultánea y sin retrasos.

“Todos los celulares lo reciben al mismo tiempo y de forma inmediata”, aseguró Peña Merino, quien agregó que este tipo de tecnología ya fue probada exitosamente en abril en la zona metropolitana del Valle de México, alcanzando una cobertura del 98%.

¿Qué debes saber sobre esta alerta?

No es un mensaje SMS ni requiere app.

La alerta aparecerá directamente en la pantalla del celular, acompañada de un sonido fuerte, incluso si el dispositivo está en modo silencio o en medio de una llamada.

Configuración en Android:

Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas.

Configuración en iPhone:

Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales.

Peña Merino destacó que México será el cuarto país del continente en contar con este sistema, después de Estados Unidos, Canadá y Chile. Subrayó que se trata de un avance crucial para proteger, prevenir y salvar vidas ante emergencias como sismos o desastres naturales.

El Simulacro Nacional forma parte de las acciones preventivas del Gobierno Federal para fortalecer la cultura de la protección civil en todo el país.