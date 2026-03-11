“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX

Miércoles 11 de marzo de 2026

Un perro de búsqueda y rescate llamado Togo fue clave para localizar a las tres personas que murieron atrapadas tras el colapso de un edificio registrado en el cruce de Avenida San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc.

El can, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, trabajó junto a su manejador en la célula de búsqueda que permitió ubicar con precisión el punto donde se encontraban las víctimas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con el director operativo 1 de la corporación, Alejandro Augusto Martínez, el perro realizó tres marcajes durante las más de 20 horas de labores de rescate, lo que facilitó el trabajo de los equipos de emergencia.

“Fue una gran ayuda, porque nos evita tener que buscar en toda el área. Seguimos el marcaje de ‘Togo’ y prácticamente nos indicó: ‘es aquí abajo, empiecen a cavar’”, explicó el funcionario.

Las labores de rescate fueron complejas debido a que los cuerpos se encontraban aproximadamente a 1.20 metros de profundidad, cubiertos por losas y estructuras colapsadas, lo que obligó a los rescatistas a cortar varillas y atravesar zonas verticales para acceder al lugar.

Aunque la primera víctima fue localizada con rapidez, la recuperación de las otras dos se prolongó debido a la dificultad de remover los escombros. Autoridades señalaron que la intervención de “Togo” fue fundamental para agilizar los trabajos y permitir la pronta localización de las víctimas.