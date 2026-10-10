Toma protesta Marco Bonilla como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad

Sábado 10 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Ante una nutrida concentración de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, Marco Bonilla Mendoza tomó protesta este sábado como coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, encomienda con la que encabezará una nueva etapa de organización territorial del panismo en Chihuahua.

El acto se desarrolló sobre la avenida 16 de Septiembre, en las inmediaciones de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde desde horas antes comenzaron a congregarse simpatizantes procedentes de distintos puntos del estado. Medios locales reportaron una amplia asistencia en la zona centro de la frontera.

La ceremonia reunió a figuras de primer nivel de Acción Nacional, entre ellas el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; la gobernadora Maru Campos Galván; la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez Hernández, además de legisladores, alcaldes y liderazgos panistas de diferentes municipios. La llegada de Campos Galván al evento fue registrada alrededor de las 18:00 horas.

La dirigencia municipal del PAN había estimado previamente una convocatoria de hasta 15 mil asistentes, además de anunciar la entrega de nombramientos a 280 militantes que participarán como representantes generales del partido.

Con su toma de protesta, Bonilla formaliza la encomienda que Acción Nacional le otorgó para coordinar en Chihuahua la denominada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, responsabilidad que tendrá como uno de sus principales componentes el trabajo territorial y el acercamiento con ciudadanos y sectores sociales.

La elección de Ciudad Juárez como sede dio un significado político particular al encuentro, al concentrar en la frontera a la estructura estatal panista en momentos en que las fuerzas políticas comienzan a intensificar sus movimientos de cara al proceso electoral de 2027.

Durante su estancia en Juárez, Bonilla sostuvo que mantendrá una presencia constante en la frontera para escuchar a sus habitantes y conocer directamente sus necesidades. También afirmó que Ciudad Juárez “no tiene dueño” y pertenece a quienes diariamente trabajan y contribuyen al desarrollo de la ciudad.

El nombramiento coloca a Bonilla al frente de una de las principales tareas políticas y territoriales del PAN en Chihuahua, en una etapa en la que el partido busca fortalecer su estructura, consolidar la unidad interna y ampliar su presencia entre la ciudadanía rumbo al próximo proceso electoral.