Toma protesta la primera Unidad de Igualdad de Género de la Sindicatura Municipal

Miércoles 4 de marzo de 2026

Se tomó protesta e instaló la primera Unidad de Igualdad de Género de la Sindicatura Municipal, un espacio interno creado por el Gobierno Municipal para fortalecer la atención y defensa de los derechos de las mujeres dentro de la propia institución.

Esta acción se realiza en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y permitirá brindar apoyo integral al personal femenino de la Sindicatura, garantizando espacios seguros y mecanismos efectivos de protección en el ámbito laboral.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de este logro: “La creación de la Unidad de Igualdad de Género representa un paso fundamental para consolidar políticas internas que aseguren la protección y promoción de los derechos de las mujeres dentro de la Sindicatura. Esta Unidad permitirá atender de manera directa y profesional las necesidades de nuestro personal femenino”.

Agregó: “Contar con personal capacitado y con enfoque integral garantiza que las acciones sean efectivas, consistentes y orientadas a resultados. Nuestro compromiso es que cada mujer de la Sindicatura sienta respaldo, seguridad y acompañamiento en la defensa de sus derechos”.

Finalmente, la Síndica enfatizó: “La igualdad de género no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso de todas y todos los que trabajamos en la Sindicatura. Con la instalación de esta unidad reafirmamos nuestro compromiso de generar un ambiente laboral más justo, equitativo y libre de discriminación para nuestro personal femenino”.

La Unidad será coordinada por la Titular María del Carmen Terrazas Lara, junto con la Secretaria Martha Julieta Orta Aldaba y la Vocal Alejandrina Baca Fontes, quienes darán seguimiento al cumplimiento de los objetivos de igualdad y a la atención eficiente de cada caso dentro de la Sindicatura.