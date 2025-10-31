Tomateros se lleva el Clásico en Hermosillo en juego de la Liga Arco

Viernes 31 de octubre de 2025

Hermosillo, Son. – Con un duelo de alto carreraje culminó este jueves la serie entre Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán en la capital sonorense llevándose los Guindas el duelo nueve carreras a ocho en el estadio “Fernando Valenzuela”.

La Escuadra Naranja atacó contundentemente en el primer capítulo a Ian Kahaloa, Harold Ramírez con doblete al jardín izquierdo remolcó la carrera de la quiniela en los spikes de José Cardona,

Willie Calhoun continuó el ataque y con sencillo que partió el diamante impulsó a Jasson Atondo y Harold Ramírez colocando el score 3-0 a favor de Hermosillo y Agustín Murillo con sencillo al prado central mandó a la registradora a Calhoun y Reivaj García para dar ventaja de cinco carreras a Naranjeros.

Culiacán respondió en la tercera entrada con elevado de sacrificio al jardín izquierdo de J.P. Martínez ante Erich Uelmen que envió en pisa y corre al pentágono a Brady Whalen para poner el juego 5-1,

Jon Singleton con doblete al jardín derecho remolcó dos carreras más que acortaron la distancia a solo dos anotaciones y con sencillo Joey Meneses mandó al plato a Singleton para colocar el encuentro 5-4. En extra innings,

Charros se lleva el duelo y la serie ante Venados

Mazatlán, Sin. – Los Charros de Jalisco volvieron a demostrar su poder ofensivo y su carácter de campeón al venir de atrás y vencer 13-7 a los Venados de Mazatlán en diez entradas, para quedarse con la serie (2-1) y mantener el paso firme en la Temporada 2025-26 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

El duelo, que se extendió por 4 horas y 56 minutos, tuvo todos los ingredientes de un clásico: drama, intensidad y una explosión ofensiva de los albiazules en extrainnings, cuando fabricaron un rally de siete carreras en la décima entrada para liquidar a los sinaloenses.

Mazatlán dominó las primeras cinco entradas con pizarra de 5-0, aprovechando el trabajo corto del abridor jalisciense Jackson Goddard, quien abandonó el juego en la tercera entrada por una molestia.

Pero la reacción de Jalisco comenzó en el séptimo inning, con sencillos productores de Julián Ornelas y Daniel Castro.

Tucson se lleva la serie en la frontera

Mexicali, Baja California.– El equipo de Tucson se apuntó la victoria 7-6 sobre los emplumados y de esta manera sigue subiendo escalones en el standing de la liga ARCO Mexicana del Pacífico.

La victoria se la apuntó Edwin Valle en labor de relevo, mientras que Garret Alexander sumó su tercer salvamento de la temporada. Lozano se llevó la derrota.

Esta noche fueron los Aguilas de Mexicali los que abrieron la pizarra en el cierre del mismo primer capítulo con una anotación gracias al primer homerun de Cade Gotta en la campaña, poniendo a los locales arriba 1-0.

Tucson le dio la vuelta al encuentro al iniciar el segundo inning con 2 anotaciones, Bobby Bradley conecta batazo de 4 estaciones y Alejandro Quezada con sencillo, remolca a Samar Leyva con la segunda carrera de los pupilos de Willie Romero.