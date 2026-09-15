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Martes 15 de septiembre de 2026

Tope a combustibles contiene alza, pero genera costo millonario a Pemex

El Gobierno federal ha contenido el incremento en los precios de los combustibles en México mediante un esquema de topes para la gasolina y el diésel, aunque esta medida habría representado un impacto financiero estimado en 10 mil 541 millones de pesos para Pemex en seis meses, de acuerdo con un análisis de la consultora PetroIntelligence.

Para evitar que el aumento internacional del petróleo se trasladara directamente a los consumidores, se estableció un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina Magna y de 27 pesos para el diésel.

Según el estudio, mientras los precios internacionales de las gasolinas llegaron a registrar incrementos de hasta 96.8%, el precio ofrecido por Pemex a las estaciones de servicio aumentó únicamente 2.02% en la Magna. En el caso del diésel, el alza internacional alcanzó 75.28%, frente a un incremento de 6.35% aplicado por la petrolera.

PetroIntelligence estima que Pemex habría absorbido un costo promedio mensual de mil 756.9 millones de pesos, de los cuales alrededor de mil 201 millones corresponderían a gasolina Magna y 555.8 millones al diésel.

La diferencia de precios también habría reducido la competitividad de importadores privados, cuyos combustibles se ofrecieron a precios superiores a los de Pemex durante 2026.

El aumento de la demanda hacia la empresa productiva del Estado generó además presiones logísticas y problemas de abasto en algunas regiones, obligando a trasladar combustible desde terminales más lejanas sin reflejar esos costos adicionales en el precio final.

A esto se suma que la Secretaría de Hacienda anunció un subsidio del 100% al IEPS del diésel, lo que implica que durante el periodo correspondiente el Gobierno federal dejará de recaudar ese impuesto con el objetivo de contener nuevas presiones sobre el precio del combustible.

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