Tormenta derriba árboles y deja daños en la Deportiva

Martes 29 de septiembre de 2026

Las lluvias registradas durante la tarde de ayer provocaron la caída de varios árboles y otras afectaciones en la Ciudad Deportiva y zonas cercanas.

El Patronato Amigos de la Deportiva informó sobre los daños ocasionados por la tormenta, mientras que usuarios del área compartieron imágenes en redes sociales en las que se observan árboles derribados y afectaciones en distintos puntos.

Los daños también fueron reportados en los alrededores de instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Fue durante la mañana de este martes cuando personas que acudieron a caminar y realizar actividades físicas se encontraron con los estragos dejados por las precipitaciones.

Las autoridades y responsables de la zona mantienen la revisión de las afectaciones para determinar las labores de retiro, limpieza y atención necesarias.