Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Tormenta invernal provoca choque masivo de 50 vehículos en Indiana

Un impresionante choque múltiple involucrando aproximadamente 50 vehículos ocurrió este fin de semana en Indiana, Estados Unidos, a causa de una tormenta invernal que dejó la zona cubierta de nieve. El hecho fue captado en video y difundido a través de redes sociales, mostrando la magnitud del accidente.

La intensa nevada provocó que la carretera se congelara y redujera drásticamente la visibilidad, lo que impidió a los conductores percatarse de los vehículos frente a ellos. Entre los afectados se encontraban autos, motos, camionetas, tráileres y camiones, muchos de los cuales terminaron volcados o prensados.

El cierre de la carretera se prolongó por seis horas, mientras los rescatistas utilizaban grúas para remover los vehículos dañados. Afortunadamente, las autoridades informaron que los conductores únicamente sufrieron contusiones y heridas leves.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la población a evitar viajar a menos que sea estrictamente necesario, debido a las condiciones invernales extremas y el riesgo que representan las carreteras congeladas.

