Jueves 13 de noviembre de 2025

Tormenta solar se dirige a la Tierra; advierte la Agencia Espacial Europea

La Agencia Espacial Europea (ESA) informó que una tormenta solar de gran intensidad se dirige hacia la Tierra y podría interrumpir temporalmente las comunicaciones, redes eléctricas y sistemas de navegación satelital.

“Se aproxima una tormenta solar. Estamos monitoreando activamente eventos severos de clima espacial que ocurrirán entre el 11 y el 12 de noviembre. Se espera que las condiciones geomagnéticas severamente perturbadas persistan durante al menos 24 a 48 horas”, señaló la ESA en un comunicado publicado en la red X.

La agencia explicó que el impacto de esta tormenta podría afectar satélites y sistemas tecnológicos sensibles, aunque aclaró que el fenómeno no representa un riesgo biológico directo para las personas.

El evento, causado por una potente eyección de masa coronal del Sol, ya ha producido auroras boreales visibles en regiones inusuales de Estados Unidos y podría seguir generando espectáculos luminosos en los próximos días en zonas del norte del planeta.

Los expertos continúan monitoreando la actividad solar para determinar la magnitud exacta de los efectos sobre la infraestructura terrestre y espacial.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

