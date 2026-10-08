Tormenta tropical “Simón” podría intensificarse hasta categoría 4 y acercarse a Jalisco

Jueves 8 de octubre de 2026

México.- La tormenta tropical “Simón” podría fortalecerse rápidamente en los próximos días hasta alcanzar la categoría 4, mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y modifica su trayectoria hacia el norte.

De acuerdo con el reporte citado, el sistema se localizaba a unos 305 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de hasta 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.

Su circulación provoca lluvias de fuertes a intensas en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mientras los modelos de trayectoria anticipan que podría convertirse en huracán y posteriormente aproximarse a las costas de Jalisco.

El escenario plantea que “Simón” podría alcanzar la categoría 4 antes de tocar tierra en territorio jalisciense, para después volver al océano frente a Nayarit. Posteriormente podría ingresar nuevamente por Sinaloa como huracán categoría 1 y continuar hacia Durango ya debilitado como tormenta tropical.

Debido a que la trayectoria e intensidad de los ciclones pueden cambiar rápidamente, autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

No pude corroborar todavía ese pronóstico específico de categoría 4 con un boletín oficial actualizado del SMN; por ahora, esa proyección debe manejarse como pronóstico sujeto a cambios, no como trayectoria definitiva.