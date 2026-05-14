Toros asegura la serie ante Dorados tras imponerse 6-1 en Tijuana

Jueves 14 de mayo de 2026

Los Toros de Tijuana derrotaron 6-1 a los Dorados de Chihuahua en el segundo juego de la serie disputado en el Toros Mobil Park, resultado con el que aseguraron la serie en casa.

El pitcher Daniel Martínez fue clave para la victoria fronteriza al lanzar seis entradas en blanco, permitiendo únicamente cinco imparables, otorgando dos bases por bolas y recetando cinco ponches para quedarse con su tercer triunfo de la temporada.

La ofensiva de Tijuana explotó en la tercera entrada con un rally de cuatro carreras. Isaac Rodríguez impulsó dos anotaciones con un sencillo, mientras que Junior Lake produjo otra más y posteriormente anotó gracias a una jugada en las bases.

Dorados de Chihuahua logró quitarse la blanqueada en la octava entrada tras aprovechar dos balks consecutivos del relevista Miguel Díaz, permitiendo que Mark Contreras anotara.

Sin embargo, Wilmer Flores sentenció el encuentro con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja del octavo episodio para colocar el definitivo 6-1.

Por Dorados destacaron con el bat Joel Flores y Carlos Muñoz, ambos con dos imparables, además de Rusber Estrada, quien también conectó par de hits.

El derrotado fue Caleb Smith, quien trabajó apenas 2.2 entradas y permitió cuatro carreras.

El tercer juego de la serie se disputará este jueves, cuando Drew Parrish suba a la lomita por Chihuahua para enfrentar a David Reyes por Tijuana.