Trabajador de CFE derriba pluma de acceso en fraccionamiento Ancona

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Una unidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) derribó este martes la pluma de acceso del fraccionamiento Ancona, ubicado en la colonia Romanzza, sobre las calles Nilo Blanco e Isla Perejil.

Testigos señalaron que el incidente ocurrió luego de que el trabajador de la CFE no pudiera ingresar al fraccionamiento, por lo que procedió a derribar la barrera. Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar y rápidamente difundidos en redes sociales.

Horas después, la CFE notificó a la administración del fraccionamiento que se haría cargo de los daños ocasionados a la estructura de acceso.

Hasta el momento se desconoce el motivo exacto o la urgencia que llevó al empleado de la paraestatal a ingresar de esta manera al fraccionamiento.