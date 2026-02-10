Trabajadores de First Brands en Juárez podrían tardar hasta tres meses en recibir indemnizaciones

Martes 10 de febrero de 2026

Más de 800 empleados operativos de las cuatro plantas del corporativo First Brands en Ciudad Juárez podrían esperar hasta tres meses para recibir sus indemnizaciones, debido al proceso legal que se sigue tras la quiebra de la empresa.

La abogada Susana Prieto Terrazas, representante de parte de los trabajadores afectados, informó que esta semana concluyó la fase de conciliación laboral, y se expidieron las constancias de no conciliación, documento necesario para avanzar a la vía judicial.

“El siguiente paso será la presentación formal de la demanda. Una vez radicada, el tribunal notificará a la empresa, que contará con un plazo de 15 días hábiles para responder, periodo que podría extenderse hasta 20 o 25 días naturales”, explicó Prieto Terrazas.

En caso de que la empresa conteste la demanda, el juez dará vista a la parte trabajadora; de lo contrario, se fijará una audiencia preliminar, en la que ambas partes ofrecerán pruebas. Posteriormente, se programará una audiencia oral de juicio, donde podría emitirse sentencia o establecerse un plazo adicional para resolver.

La abogada señaló que existe la expectativa de que, con el apoyo de las autoridades laborales y del Poder Judicial, se emita una sentencia condenatoria en aproximadamente dos o tres meses, lo que permitiría a los trabajadores disponer de los bienes que dejó la empresa para cubrir las indemnizaciones.

El proceso podría concluir de dos maneras: que los bienes alcancen para cubrir el pago total de lo adeudado, o, en caso contrario, que el monto se distribuya de forma proporcional entre los trabajadores afectados.