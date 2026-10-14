Trabajadores del IMSS en Chihuahua denuncian anomalías en elección de representante sindical

Miércoles 14 de octubre de 2026

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua denunciaron presuntas irregularidades en el proceso para definir a su representación nacional, al señalar que no se habría permitido a la base trabajadora elegir mediante una convocatoria.

De acuerdo con la denuncia difundida este miércoles, los inconformes aseguran que no se están respetando sus derechos sindicales para participar en la elección de quien habrá de representarlos.

Los trabajadores señalaron específicamente una presunta “imposición” de Jorge Herrera por parte del sindicato, versión que hasta el momento corresponde a los señalamientos realizados por los denunciantes.

“En la Delegación del IMSS no se están respetando los derechos sindicales de poder elegir por medio de convocatoria al trabajador que represente a la base trabajadora”, expresaron.

Rechazan aumento salarial de 2.9%

A la inconformidad por el proceso de representación se suma el rechazo de trabajadores al incremento de 2.9% sobre el sueldo base, al considerar insuficiente el ajuste.

La denuncia abre un nuevo frente de inconformidad laboral dentro del IMSS en Chihuahua, mientras los trabajadores demandan un proceso abierto y transparente para elegir a sus representantes.

Hasta el momento, en la información difundida no se incluye una postura oficial del IMSS o de la representación sindical respecto de los señalamientos.