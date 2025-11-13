Trabajadores del INE en Chihuahua laboran bajo protesta por ajuste salarial

15.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 13 de noviembre de 2025
Los empleados del módulo 080851 del INE, ubicado sobre la avenida Tecnológico, anunciaron que trabajarán bajo protesta para exigir un aumento salarial acorde a la inflación, ya que consideran que su remuneración actual no les permite cubrir sus necesidades básicas.
En una manta colocada afuera del módulo, los trabajadores señalaron:
“Sin afectar la calidad del servicio, trabajamos bajo protesta. Nos unimos a nuestros compañeros del Distrito 07 del estado de Tamaulipas, por un trato digno y justo. Solicitamos una retabulación salarial, de acuerdo a la inflación, ya que nuestro sueldo no cubre las necesidades básicas, como pago de vivienda y servicios básicos. Atentamente, Módulo 080851. Gracias por su comprensión.”
El personal aseguró que, a pesar de las demandas, mantendrán la atención al público, aunque de manera simbólica bajo protesta, como medida para visibilizar la situación y buscar una solución a sus reclamos.
