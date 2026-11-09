Trabajadores del INE en Chihuahua se suman a paro nacional; exigen aumento salarial del 100%

Lunes 9 de noviembre de 2026

Trabajadores de los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua se sumaron este lunes 9 de noviembre al paro laboral nacional, mediante el cual exigen un incremento salarial del 100%, mejores condiciones de trabajo y atención a las deficiencias que presentan diversas instalaciones del organismo.

En el módulo ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Pino, los empleados manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que desempeñan sus funciones, al señalar que actualmente perciben un salario aproximado de 4 mil 800 pesos quincenales, pese a cumplir jornadas que, según denunciaron, pueden extenderse entre 10 y 16 horas diarias.

Los inconformes explicaron que, además de atender a la ciudadanía en los módulos fijos, deben trasladarse a comunidades alejadas para realizar trámites relacionados con la credencial para votar, sin recibir una compensación económica adicional por estos recorridos.

Otra de las principales demandas está relacionada con el deterioro de las instalaciones, pues señalaron que algunos módulos presentan goteras, techos dañados y espacios que carecen de servicios sanitarios adecuados, condiciones que afectan tanto al personal como a las personas que acuden a realizar sus trámites.

Durante la protesta, los trabajadores también expresaron señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y el manejo de recursos públicos dentro del organismo electoral, por lo que solicitaron mayor transparencia y revisión de las condiciones laborales.

En Chihuahua capital operan nueve módulos fijos del INE, además de unidades itinerantes que recorren distintas comunidades para facilitar el acceso a los servicios de identificación y trámites electorales.

Los empleados señalaron que sus exigencias forman parte de un movimiento nacional que busca mejorar las condiciones salariales y laborales del personal encargado de brindar atención directa a la ciudadanía.

Hasta el momento, en la información proporcionada no se precisa una respuesta oficial del INE a las demandas ni la duración prevista del paro laboral.