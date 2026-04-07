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Martes 7 de abril de 2026

Trabajadores del SoFi Stadium lanzan advertencia a la FIFA: “Sin contrato y sin garantías, podría haber huelga durante el Mundial”

A pocas semanas de que inicie la Copa del Mundo 2026, el sindicato Unite Here Local 11, que representa a cerca de dos mil trabajadores de servicios alimentarios en el SoFi Stadium, lanzó una serie de exigencias a la FIFA y a Kroenke Sports & Entertainment, advirtiendo que podrían irse a huelga si no se atienden sus demandas laborales y de seguridad.

El gremio —que agrupa a cocineros, camareros y bármanes del recinto— denunció que los empleados continúan sin contrato laboral vigente, pese a que Los Ángeles será una de las sedes principales del torneo y albergará ocho partidos, incluido el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio.

Exigen excluir a ICE del Mundial

Entre sus peticiones, el sindicato demandó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza no participen en las operaciones del evento. La preocupación aumentó luego de que Todd Lyons, funcionario de ICE, afirmara públicamente que la agencia tendría un “papel clave” durante el Mundial.

Según Unite Here Local 11, la presencia de estas autoridades podría poner en riesgo la seguridad de trabajadores migrantes y visitantes, afectando la convivencia y la operación del torneo.

Reclamos laborales y sociales

El sindicato presentó tres exigencias principales:

Garantizar que ICE y la Patrulla Fronteriza no participen en el Mundial en Los Ángeles.
Proteger los empleos, salarios y condiciones laborales, actualmente sin contrato vigente.
Impulsar medidas de vivienda asequible en la zona, ante el incremento de costos que suele acompañar eventos masivos.

Además, solicitaron que no se utilicen herramientas de inteligencia artificial o automatización que puedan sustituir empleos sindicalizados.

Acusan falta de respuesta de la FIFA

Unite Here Local 11 aseguró que ha solicitado reuniones con la FIFA desde que Los Ángeles fue confirmada como sede, pero que no ha recibido respuesta. La FIFA tampoco ha emitido comentarios públicos sobre las demandas.

El sindicato señaló que, sin avances concretos, no descartan recurrir a una huelga que podría impactar directamente la organización del torneo.

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