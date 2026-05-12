Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral

Martes 12 de mayo de 2026

En medio de extensas jornadas en oficinas, fábricas y centros laborales, una de las dudas más comunes entre empleados es si existe un derecho legal para tomar un descanso y consumir alimentos durante el horario de trabajo. En México, la respuesta es sí.

La Ley Federal del Trabajo establece de manera clara que ningún empleador puede impedir arbitrariamente que sus trabajadores tomen un periodo de descanso para comer o reposar durante una jornada continua.

De acuerdo con el artículo 63 de la legislación laboral, todo trabajador debe recibir un descanso mínimo de 30 minutos durante una jornada continua. Ese tiempo puede utilizarse para ingerir alimentos o simplemente descansar.

La disposición aplica para trabajadores formales en todo el país, sin importar el tipo de empresa o actividad económica.

¿Cuándo debe pagarse ese tiempo?

El artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo establece que si el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante su periodo de descanso o comida, ese tiempo debe considerarse como parte efectiva de la jornada laboral.

Esto significa que si el patrón obliga al empleado a permanecer dentro del centro de trabajo durante su hora de comida, ese periodo debe pagarse íntegramente.

Especialistas señalan que reglamentos internos, contratos particulares o políticas empresariales no pueden estar por encima de lo que establece la ley federal en materia laboral.

Riesgos para empresas que incumplen

Negar pausas para comer o descansar puede representar una violación legal y también afectar directamente la salud física y mental de los trabajadores.

Laborar sin descansos adecuados puede generar:

Mayor estrés

Disminución en la concentración

Fatiga física

Mayor riesgo de accidentes laborales

Esto resulta especialmente delicado en actividades que implican maquinaria, esfuerzo físico o atención constante.

Las autoridades laborales pueden realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de estas disposiciones y, en caso de irregularidades, los empleadores podrían enfrentar sanciones económicas.

¿Qué hacer si te niegan tu descanso?

Especialistas recomiendan a los trabajadores:

Revisar su contrato laboral

Consultar el reglamento interno

Verificar que exista un horario de comida establecido

Guardar evidencia de abusos (mensajes, correos o instrucciones)

Evitar realizar actividades laborales durante ese periodo

En caso de abusos constantes, los empleados pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), institución que ofrece asesoría legal gratuita para atender violaciones a derechos laborales.

El respeto al tiempo de comida no es una prestación adicional, sino un derecho laboral protegido por la legislación mexicana.