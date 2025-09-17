Tragedia en Cancún: Mueren seis integrantes de una familia chihuahuense en accidente vial

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Una trágica colisión ocurrida este 16 de septiembre en el bulevar Luis Donaldo Colosio de Cancún cobró la vida de seis integrantes de una familia originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, quienes se encontraban de vacaciones en el destino turístico.

El fatal accidente sucedió cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi, que circulaba de sur a norte, perdió el control del vehículo debido al pavimento mojado, invadiendo el carril contrario y embistiendo de frente una camioneta Toyota Avanza, en la que viajaban las víctimas.

Víctimas de una familia conocida en Cuauhtémoc

Entre los fallecidos se encuentra la reconocida maestra Martha Elena Ochoa Téllez, quien tenía más de 40 años de trayectoria en el ámbito educativo y se desempeñaba como jefa de las zonas escolares 29 y 30 de preescolar en Cuauhtémoc.

También perdieron la vida su esposo, Agustín Simental Terrazas, de 65 años, quien falleció en el IMSS Coba debido a las graves lesiones; su hijo, Francisco Gabriel Simental Ochoa; su nuera, Erika Lizeth González Garza; y sus nietos, el pequeño Francisco Gabriel Simental González, de 2 años, y la bebé Dandará Simental González, de apenas 2 meses de edad.

Iban a una boda familiar

De acuerdo con información preliminar, la familia se dirigía al centro de Cancún tras haber viajado desde Chihuahua para asistir a una boda, cuando ocurrió el percance.

El impacto fue tan severo que la camioneta en la que viajaban volcó tras ser embestida. Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio, sin embargo, cinco de las víctimas murieron en el lugar, mientras que una más falleció en el hospital.

Investigación en curso

Autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes. Se reportó que el conductor de la camioneta Mitsubishi fue detenido para rendir su declaración, aunque hasta el momento no se han informado cargos formales.

La noticia ha causado profunda consternación en la comunidad de Cuauhtémoc, donde la familia era ampliamente conocida y apreciada, especialmente por la trayectoria educativa de la profesora Ochoa Téllez.

Condolencias desde el ámbito educativo

Directivos, docentes y personal educativo del estado de Chihuahua han expresado sus condolencias por el fallecimiento de la profesora y su familia, reconociendo su vocación y el legado que deja en generaciones de maestros y alumnos.

"Una pérdida irreparable para la educación y para nuestra comunidad. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos", señaló un comunicado de la Secretaría de Educación y Deporte del estado.

La familia será trasladada a Chihuahua en los próximos días para ser velada y sepultada en su ciudad natal.