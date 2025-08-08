Tragedia en la colonia Renovación: Asesor del alcalde Marco Bonilla muere atropellado

Viernes 8 de agosto de 2025

Esta tarde, un trágico incidente conmocionó a los vecinos de la colonia Renovación, donde un hombre de aproximadamente 45 años fue atropellado por un vehículo mientras caminaba por la vía pública.

Horas más tarde, autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Francisco Alonso Leytaf, quien se desempeñaba como asesor cercano del presidente municipal Marco Bonilla.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo e impactó al hoy fallecido. Servicios de emergencia acudieron al lugar, pero a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, Leytaf ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendido.

Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. El conductor involucrado fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

El presidente municipal Marco Bonilla expresó su consternación por los hechos a través de un breve mensaje en redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida de su colaborador y amigo, reconociendo su labor dentro de la administración municipal.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas del accidente.