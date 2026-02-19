Internacional

Trágica avalancha en Sierra Nevada deja ocho muertos y un desaparecido

Una peligrosa avalancha en la Sierra Nevada de California dejó un saldo de ocho muertos y un desaparecido tras alcanzar a un grupo de 15 esquiadores de travesía mientras regresaban de refugios remotos. El accidente, ocurrido el martes, se considera la avalancha más mortífera en Estados Unidos en casi 50 años.

Las autoridades mantienen vigentes las advertencias por avalanchas hasta este jueves y esperan a que la tormenta amainara para poder recuperar los cuerpos de las víctimas. Por el momento, los nombres de los fallecidos no han sido divulgados.

El grupo afectado tenía fuertes vínculos con la comunidad de esquí alpino de Lake Tahoe, incluyendo la Sugar Bowl Academy, que lamentó la pérdida de los integrantes, con edades estimadas entre 30 y 55 años, y aseguró que la tragedia ha impactado profundamente a su comunidad.

Cuatro integrantes del grupo trabajaban para Blackbird Mountain Guides, empresa que organiza excursiones de montañismo y esquí de travesía. La compañía informó que uno de sus empleados se encuentra entre los seis sobrevivientes y que sus operaciones en la zona permanecerán suspendidas mientras se brinda apoyo a las familias y se lleva a cabo una investigación interna.

Los guías que acompañaban al grupo estaban certificados en esquí de travesía y entrenamiento en seguridad frente a avalanchas, pero aún se desconoce si recibieron la advertencia de riesgo emitida por el Sierra Avalanche Center el martes por la mañana.

Los sobrevivientes debieron enfrentar seis horas de ventisca antes de recibir ayuda, rastreando la nieve en busca de los desaparecidos. Las condiciones en la zona eran extremas: entre 91 centímetros y 1,8 metros de nieve, temperaturas bajo cero y vientos con fuerza de vendaval.

La tragedia se produce en una región histórica de alta nieve y riesgos, cerca de Donner Summit, famoso por el desastre del Donner Party en 1846-1847. Según el National Avalanche Center, cada invierno entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos.

El alcalde de Mill Valley confirmó que algunas de las víctimas eran residentes de su ciudad, mientras que la jefa policial del condado de Nevada indicó que una de las personas fallecidas estaba casada con un miembro de un equipo de rescate de travesía.

Esta avalancha se suma a otra mortal en Castle Peak este año y marca un recordatorio de los peligros que enfrentan los amantes del esquí de travesía en el oeste de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum aclara que no hay investigación contra ex Secretario de Marina por huachicol

