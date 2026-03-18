Tráiler cae al río Chuviscar tras salirse del camino en el Libramiento Oriente

Miércoles 18 de marzo de 2026

Un tráiler de la empresa Transportes Nazerca se salió del camino y cayó al interior del río Chuviscar mientras circulaba sobre el Libramiento Oriente, a la altura del kilómetro 20+200.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —identificada con el número económico 07-BA-5N y cargada con paquetes de agua embotellada— habría sufrido el accidente luego de que el conductor, un hombre de 55 años, presuntamente se quedara dormido al volante.

A pesar de lo aparatoso del percance, el chofer resultó con lesiones leves. Fue atendido en el lugar por paramédicos de CAPUFE y posteriormente por personal de URGE, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, así como para coordinar las labores de control del tráfico en la zona.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y evitar manejar en condiciones de fatiga, a fin de prevenir este tipo de accidentes.