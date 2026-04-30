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Jueves 30 de abril de 2026

Tráiler choca contra puente en la Teófilo Borunda y genera congestionamiento

Un tráiler protagonizó un accidente vial al quedar atorado y colisionar contra el puente ubicado en el cruce del bulevar Teófilo Borunda y la avenida de las Industrias, lo que provocó una intensa carga vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor intentó incorporarse hacia la avenida de las Industrias con dirección al sur; sin embargo, realizó un cálculo erróneo en la maniobra, lo que ocasionó que la caja de la unidad se impactara contra la estructura del puente.

El choque dejó daños visibles tanto en el vehículo como en la infraestructura, además de que el tráiler quedó momentáneamente atorado, obstruyendo la circulación sobre el canal y generando importantes retrasos para los automovilistas.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para coordinar el flujo vehicular y llevar a cabo las maniobras necesarias para retirar la pesada unidad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades exhortaron a los conductores, especialmente de unidades de carga, a extremar precauciones al circular por vialidades con limitaciones de altura para evitar este tipo de incidentes.

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