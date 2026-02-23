Transferencias y consumos no reconocidos, principales quejas ante la Condusef en Chihuahua durante 2025

Lunes 23 de febrero de 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cerró 2025 con un total de 11 mil 184 reclamaciones atendidas en el estado de Chihuahua, siendo las transferencias electrónicas y los consumos no reconocidos las principales causas de queja.

De acuerdo con el organismo, el 47.7 por ciento de las reclamaciones se concentró en el municipio de Chihuahua, mientras que Ciudad Juárez representó el 23.7 por ciento y Delicias el 5.3 por ciento.

En términos económicos, el monto total reclamado ascendió a 381.7 millones de pesos, lo que equivale al 2.7 por ciento del total nacional. De las reclamaciones concluidas, se logró recuperar 68.5 millones de pesos a favor de los usuarios.

La Condusef precisó que el 75.6 por ciento de los casos se atendieron mediante gestión electrónica, mecanismo que permite agilizar la respuesta de las instituciones financieras y ofrecer soluciones en plazos reducidos.

Principales causas y productos reclamados

Durante 2025, las quejas se concentraron principalmente en:

Transferencia electrónica no reconocida

Consumos vía internet no reconocidos

Consumos no reconocidos

En conjunto, estas causas representaron el 20.5 por ciento del total de reclamaciones en la entidad.

En cuanto a productos financieros, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y el reporte de crédito especial acumularon el 52.5 por ciento de las quejas.

Por sector, la Banca Múltiple concentró el 56 por ciento de las reclamaciones, seguida de las Sociedades de Información Crediticia con 15.7 por ciento y las Aseguradoras con el 13.3 por ciento.

El 49.2 por ciento de las reclamaciones fue presentado por mujeres y el 50.8 por ciento por hombres. En el caso de personas adultas mayores, los productos más reclamados fueron la tarjeta de débito, tarjeta de crédito y crédito personal.

Asimismo, el 27 por ciento de las quejas estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por transferencias electrónicas y consumos en línea no reconocidos. La resolución favorable al usuario se ubicó en 46.1 por ciento de los casos.

Canales de atención

La Condusef recordó que los trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Los usuarios pueden presentar quejas a través del Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), el chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) o el correo asesoria@condusef.gob.mx

.

En el estado, la Unidad de Atención a Usuarios se ubica en la colonia Zarco, en la ciudad de Chihuahua. El organismo exhortó a la población a mantenerse alerta ante posibles fraudes y evitar entregar dinero a supuestos intermediarios.