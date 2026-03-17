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Martes 17 de marzo de 2026

Transporte Bowí registra caída de usuarios en inicio de 2026 en Chihuahua

El sistema de transporte urbano de Chihuahua inició el 2026 con una disminución significativa en su número de usuarios, al registrar una caída cercana a los 40 mil pasajeros en comparación anual.

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sistema Bowí —aún referido como “Vivebús” en el reporte— atendió durante enero de 2026 a 564 mil 270 pasajeros.

La cifra representa una disminución frente al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 604 mil 159 usuarios, lo que equivale a una reducción de 39 mil 889 pasajeros, es decir, un retroceso del 6.6% a tasa anual.

En cuanto al tipo de pago, del total de usuarios registrados en enero, 359 mil 706 personas cubrieron la tarifa completa de 12 pesos, mientras que 204 mil 564 accedieron al servicio con algún tipo de descuento.

El informe también detalla que durante ese mes, el sistema Bowí recorrió una distancia de 200 mil 825 kilómetros en la ciudad.

Aunque en diciembre de 2025 se había observado un ligero repunte mensual en la afluencia, la tendencia anual continúa a la baja, reflejando un inicio de año complicado para el transporte urbano en la capital del estado.

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