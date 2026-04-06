Transportistas y agricultores anuncian paro nacional y bloqueos en 20 estados

Lunes 6 de abril de 2026

Transportistas y agricultores de diversas regiones del País anunciaron un paro nacional con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos de al menos 20 entidades, en protesta por la inseguridad, el aumento en los combustibles y la falta de apoyos al campo.

En un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo y la Asociación Nacional Transportista advirtieron que, pese a participar en mesas de diálogo, sus demandas no han sido atendidas por el Gobierno federal.

Las organizaciones señalaron que esta situación pone en riesgo el abasto y los precios de los alimentos, debido a la disminución en la producción nacional, afectada —afirman— por importaciones “desleales”, altos costos de operación, sequías y bajos precios de venta, además de la violencia que enfrentan diariamente: robos, secuestros, extorsiones y homicidios en carreteras.

Entre sus exigencias destacan:

Mayor seguridad en las vías federales.

Eliminación de retenes que aseguran operan como puntos de extorsión en Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Sonora.

Vigilancia permanente de la Guardia Nacional.

Retiro del IEPS al diésel, al considerar que incrementa significativamente sus costos.

Por su parte, diversas cámaras empresariales llamaron a evitar los bloqueos, alertando que podrían provocar afectaciones severas a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo económico nacional.

La Secretaría de Gobernación respondió de manera escueta, al afirmar que se ha mantenido un diálogo constante con los grupos inconformes, que ya se ha dado respuesta a sus peticiones y que, por lo tanto, la movilización es injustificada.

Si deseas una versión más breve, un titular más llamativo o una versión para redes sociales, puedo prepararla.