México

27.24°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

Transportistas y agricultores anuncian paro nacional y bloqueos en 20 estados

Transportistas y agricultores de diversas regiones del País anunciaron un paro nacional con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos de al menos 20 entidades, en protesta por la inseguridad, el aumento en los combustibles y la falta de apoyos al campo.

En un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo y la Asociación Nacional Transportista advirtieron que, pese a participar en mesas de diálogo, sus demandas no han sido atendidas por el Gobierno federal.

Las organizaciones señalaron que esta situación pone en riesgo el abasto y los precios de los alimentos, debido a la disminución en la producción nacional, afectada —afirman— por importaciones “desleales”, altos costos de operación, sequías y bajos precios de venta, además de la violencia que enfrentan diariamente: robos, secuestros, extorsiones y homicidios en carreteras.

Entre sus exigencias destacan:

Mayor seguridad en las vías federales.
Eliminación de retenes que aseguran operan como puntos de extorsión en Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Sonora.
Vigilancia permanente de la Guardia Nacional.
Retiro del IEPS al diésel, al considerar que incrementa significativamente sus costos.

Por su parte, diversas cámaras empresariales llamaron a evitar los bloqueos, alertando que podrían provocar afectaciones severas a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo económico nacional.

La Secretaría de Gobernación respondió de manera escueta, al afirmar que se ha mantenido un diálogo constante con los grupos inconformes, que ya se ha dado respuesta a sus peticiones y que, por lo tanto, la movilización es injustificada.

Si deseas una versión más breve, un titular más llamativo o una versión para redes sociales, puedo prepararla.

Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Declaración anual 2026: quién debe presentarla antes del 30 de abril y qué multas aplican

¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción
Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa
Vinculan a tres por desaparición de personas
Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna
BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos
INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad
IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos
Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Municipios

Más Noticias

Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C
Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento
Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua