Transportistas y agricultores anuncian paro nacional y bloqueos en 20 estados

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Chihuahua, Chihuahua
Lunes 6 de abril de 2026
Transportistas y agricultores de diversas regiones del País anunciaron un paro nacional con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos de al menos 20 entidades, en protesta por la inseguridad, el aumento en los combustibles y la falta de apoyos al campo.
En un comunicado, el Frente Nacional para el Rescate del Campo y la Asociación Nacional Transportista advirtieron que, pese a participar en mesas de diálogo, sus demandas no han sido atendidas por el Gobierno federal.
Las organizaciones señalaron que esta situación pone en riesgo el abasto y los precios de los alimentos, debido a la disminución en la producción nacional, afectada —afirman— por importaciones “desleales”, altos costos de operación, sequías y bajos precios de venta, además de la violencia que enfrentan diariamente: robos, secuestros, extorsiones y homicidios en carreteras.
Entre sus exigencias destacan:
Mayor seguridad en las vías federales.
Eliminación de retenes que aseguran operan como puntos de extorsión en Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Sonora.
Vigilancia permanente de la Guardia Nacional.
Retiro del IEPS al diésel, al considerar que incrementa significativamente sus costos.
Por su parte, diversas cámaras empresariales llamaron a evitar los bloqueos, alertando que podrían provocar afectaciones severas a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo económico nacional.
La Secretaría de Gobernación respondió de manera escueta, al afirmar que se ha mantenido un diálogo constante con los grupos inconformes, que ya se ha dado respuesta a sus peticiones y que, por lo tanto, la movilización es injustificada.
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