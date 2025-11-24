Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua

16.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 24 de noviembre de 2025
En la mañana de este lunes, transportistas y campesinos llevaron a cabo la toma de la Aduana Fronteriza del Puente Libre, como parte de una movilización organizada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
Desde primeras horas, los manifestantes comenzaron a concentrarse en el acceso internacional, generando una presencia significativa en la zona y afectando parcialmente el flujo vehicular.
Los organizadores señalaron que la protesta tiene como objetivo visibilizar las problemáticas del sector agrícola y de transporte, exigiendo mejores condiciones laborales, apoyos gubernamentales y la revisión de políticas que consideran perjudiciales para su desempeño económico.
Se estima la participación de alrededor de 300 personas, quienes permanecerán durante el día para reforzar su mensaje y mantener el llamado al diálogo con las autoridades federales. Los líderes del movimiento hicieron hincapié en que no buscan confrontaciones, sino abrir canales formales de negociación.
