Transportistas y organizaciones del campo anuncian paro nacional; prevén bloqueos en la Federal 45 en Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

Transportistas y organizaciones del sector agrícola llevarán a cabo este lunes un paro nacional a partir de las 10:00 de la mañana, con bloqueos que podrían afectar carreteras estratégicas en todo el país, incluida la carretera Federal 45 en Chihuahua.

El movimiento es encabezado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), que argumentan que la movilización responde a los altos costos operativos que enfrentan y al incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con el Gobierno Federal.

A nivel nacional, se prevén afectaciones en autopistas clave como México–Querétaro, México–Puebla, México–Pachuca y México–Cuernavaca, además de protestas en estados como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, lo que podría provocar retrasos en el transporte de mercancías y en el tránsito vehicular.

En Chihuahua, el paro podría impactar directamente en la caseta de Sacramento, ubicada sobre la Federal 45, una de las rutas más importantes entre Chihuahua capital y Ciudad Juárez, y un corredor esencial hacia la frontera norte.

Autoridades y organizaciones exhortan a la población a anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informada ante los posibles bloqueos que iniciarán a partir de las 10:00 horas de este lunes.