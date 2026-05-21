Tras descarrilamiento, destinan 44 mdp para inspeccionar vías del Tren Interoceánico

Jueves 21 de mayo de 2026

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) asignó un contrato por más de 44 millones de pesos para realizar una inspección integral en la Línea Z del Tren Interoceánico, tramo donde ocurrió el descarrilamiento del pasado 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, accidente que dejó 13 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas.

El contrato, identificado como ATTRAPI/026-S/2026, fue adjudicado de manera directa a la empresa Dozzer Construcción y Asesoría S.A. de C.V. por un monto de 44 millones 620 mil 403 pesos, con vigencia del 27 de febrero al 27 de julio de 2026.

La revisión se centrará en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, específicamente en la Línea Z operada por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, luego del siniestro ocurrido en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, la inspección busca garantizar condiciones seguras para la eventual reactivación del servicio de pasajeros, suspendido desde el accidente ferroviario.

Las labores contemplan inspecciones físicas a pie y con equipo especializado para revisar rieles, durmientes, balasto, sistemas de drenaje, puentes, túneles, señalización, cruces ferroviarios y alineación de las vías, entre otros componentes de infraestructura.

El documento oficial señala que la medida responde a la “imperiosa necesidad” de contar con elementos técnicos que permitan tomar decisiones sobre la operación futura del tren y salvaguardar la seguridad de usuarios y bienes nacionales.

La contratación ocurre pese a que la Fiscalía General de la República concluyó, tras más de 230 peritajes, que la infraestructura ferroviaria y el material rodante cumplían con la normativa vigente, atribuyendo la responsabilidad del accidente al maquinista, conductor y jefe de departamento, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas.

Sin embargo, investigaciones periodísticas y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación habían advertido previamente sobre presuntos sobrecostos y adquisición de materiales de baja calidad en obras relacionadas con el Tren Interoceánico.

Además, se reveló que la Secretaría de Marina, encargada de la operación del proyecto ferroviario, destinó durante 2025 más de 75 millones de pesos en obras dentro del tramo donde ocurrió el descarrilamiento, así como otros 152 millones para asesorías operativas.

Como parte del contrato, la empresa deberá entregar informes técnicos, estudios topográficos, evidencia fotográfica y audiovisual, así como un reporte final que servirá para evaluar la posible reapertura del servicio de pasajeros en la Línea Z.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial para la reanudación de operaciones del Tren Interoceánico en ese tramo.