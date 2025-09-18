Tras detención de marinos, titular de Semar defiende combate a la corrupción: “El mal tuvo un fin determinante”

Jueves 18 de septiembre de 2025

Luego de la detención de 10 elementos de la Secretaría de Marina presuntamente involucrados en una red de huachicoleo fiscal, el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar, aseguró que la institución actuó conforme a la ley y con firmeza para erradicar la corrupción en sus filas.

Durante su discurso en el marco del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre, Morales se refirió directamente al caso, que involucra a altos mandos de la Marina, incluido el vicealmirante Emanuel Roberto “N”, identificado como sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

“Fue durante un ejercicio de justicia, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y ante el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución”, expresó el almirante ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que hace unas semanas reveló que la red de contrabando fiscal en la que presuntamente participaron los marinos, está compuesta por más de 500 personas físicas y morales. El proceso sigue abierto, según confirmó recientemente la presidenta Sheinbaum.

Morales admitió que reconocer los hechos fue un proceso doloroso, pero que guardar silencio habría sido imperdonable.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo”, sentenció.

El jefe de la Semar sostuvo que fue la propia Marina quien dio el "golpe de timón" en la lucha contra la impunidad dentro de la corporación, actuando con “honor, deber y patriotismo”.

“Desde la Secretaría de Marina Armada de México hemos actuado con una sola brújula: la honestidad y la transparencia”, recalcó Morales.

Finalmente, el almirante hizo un llamado al compromiso institucional y recordó que la Marina está sostenida por una historia de más de 200 años de servicio al país.

“Quien ama a México tiene la responsabilidad de responder. En cada rincón del país contamos con una Marina forjada con determinación, con historia y con el corazón en la mano”, concluyó.