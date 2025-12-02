Tras enfrentamiento en Aldama, trasladan a cuatro detenidos a la FGR; refuerzan seguridad en Hospital Central

Martes 2 de diciembre de 2025

En un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cuatro personas detenidas tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Aldama fueron trasladadas la tarde de este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la avenida Universidad.

El fuerte dispositivo de seguridad desplegado en la zona generó afectaciones viales sobre dicha avenida, donde elementos federales y estatales resguardaron el acceso a la sede de la FGR durante el ingreso de los detenidos, presuntamente vinculados al grupo criminal “Los Cabrera”, brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con primeras versiones, en el enfrentamiento habría resultado herido Roberto G. H., alias “El 04”, presunto integrante de la organización delictiva. Debido a ello, autoridades implementaron un segundo operativo en el Hospital Central, donde permanece bajo custodia.

Mientras tanto, un cerco adicional fue colocado en los alrededores de la FGR para evitar riesgos y garantizar el traslado seguro de los detenidos, en medio de la alta circulación que caracteriza a la zona.

Las autoridades no han informado de momento sobre el estado de salud del herido ni sobre los cargos que enfrentarán los cuatro capturados, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información oficial.