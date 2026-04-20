Tras hechos recientes, Mesa de Seguridad se realizará en Ciudad Juárez

Lunes 20 de abril de 2026

La Mesa de Seguridad semanal se llevará a cabo en Ciudad Juárez, en el contexto de los recientes hechos en los que perdieron la vida el titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes; el oficial Manuel Genaro Méndez Montes; y dos instructores de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien informó que la reunión entre autoridades estatales y federales se desarrollará este lunes a las 08:30 horas en el municipio fronterizo.

Durante el encuentro se prevé abordar este hecho, ocurrido tras operativos realizados los días 17 y 18 de abril en la zona de Guachochi, donde fueron localizados y destruidos seis narcolaboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.

De acuerdo con los reportes, uno de los complejos contaba con una extensión cercana a los 850 metros cuadrados y estaba dividido en múltiples áreas para procesos químicos, además de contar con cilindros de gas y sustancias como acetona.

En otro punto, autoridades aseguraron más de un centenar de cilindros, contenedores con líquidos y equipo industrial, lo que refuerza la hipótesis de una operación de gran escala.

Asimismo, fue localizado un campamento con víveres, lo que sugiere la presencia constante de personas encargadas de operar estas instalaciones clandestinas.

La Mesa de Seguridad se realizará en medio de este contexto, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad en la entidad.