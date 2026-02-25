Tras la muerte de “El Mencho”, el panorama del narcotráfico en México enfrenta posibles fracturas y nuevos líderes

Miércoles 25 de febrero de 2026

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un punto crítico en el crimen organizado de México, dejando un vacío de poder que podría desencadenar enfrentamientos internos y movimientos de cárteles rivales. Durante más de una década, Oseguera consolidó al CJNG como el sindicato criminal más poderoso del país, extendiendo su influencia mediante alianzas con pandillas más pequeñas y creando un sistema de “franquicias” fuera de su control directo.

Analistas advierten que, sin la autoridad central de Oseguera, la organización podría fracturarse en facciones enfrentadas mientras otros grupos intentan ocupar los territorios que dejaba atrás. Bajo la presión del gobierno de Donald Trump, las fuerzas mexicanas podrían intensificar la persecución a los líderes de los cárteles en curso.

En el CJNG, Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como “El Chorro” y yerno de Oseguera, se perfila como posible sucesor, aunque la muerte de al menos siete miembros del cártel en el operativo del domingo, sumada a unas 70 víctimas totales entre criminales y fuerzas de seguridad, complica la reorganización interna. El hijo de Oseguera, Rubén Oseguera González “El Menchito”, cumple cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos, mientras que Rosalinda González Valencia, su viuda, permanece como operadora financiera, aunque es improbable que asuma el liderazgo de la organización.

Otros cárteles en México siguen activos y en disputa por el control territorial:

Cártel de Sinaloa: Dividido entre los “Chapitos”, leales a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los Mayos, seguidores de Ismael Zambada García. La alianza de los Chapitos con el CJNG fortaleció la posición de Oseguera antes de su muerte.

Cártel del Noreste (antes Zetas): Opera en el noreste del país, centrado en narcotráfico, secuestro y extorsión. Líderes como Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda han sido detenidos y sancionados.

La Nueva Familia Michoacana: Dirigida por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, produce y trafica fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, con recompensa de 5 millones de dólares por cada uno.

Cártel de Golfo: Liderado por José Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”, controla el narcotráfico y otras actividades ilícitas en el noreste.

Cárteles Unidos: Juan José Farías Álvarez “El Abuelo” encabeza una coalición de grupos en Michoacán, con actividades de drogas, extorsión y tala ilegal, y enfrenta una recompensa de 10 millones de dólares en EE. UU.

La muerte de “El Mencho” abre un período de incertidumbre en el mapa del crimen organizado mexicano, donde los cárteles rivales y facciones internas buscarán consolidar poder, mientras autoridades nacionales y extranjeras continúan su ofensiva contra el narcotráfico.